Трамп разрешил Nvidia экспорт чипов H200 в Китай за 25% надбавку

Президент Дональд Трамп предоставил компании Nvidia разрешение на поставку ее мощного чипа искусственного интеллекта H200 в Китай в обмен на 25% тарифную надбавку. Это решение может потенциально вернуть самой дорогой компании мира миллиарды долларов утраченного бизнеса на ключевом мировом рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Он отметил, что проинформировал об этом шаге ответившего положительно президента Китая Си Цзиньпина.

Поставки будут производиться только "утвержденным клиентам", а другие производители чипов, в частности Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. (AMD) также будут иметь право на участие.

Компромисс по H200 стал альтернативой попыткам Nvidia продавать более продвинутые чипы семейства Blackwell. Прибавка в 25% будет уплачиваться правительству США в виде тарифа после проверки чипов Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли в США.

Победа Nvidia

Этот шаг является победой для Nvidia, стремившейся ослабить экспортный контроль, препятствовавший продаже ее чипов ИИ. Генеральный директор Дженсен Хуан наладил тесные связи с Трампом и доказывал, что ограничения только способствуют развитию китайских конкурентов, таких как Huawei.

Теперь H200 является значительным шагом вперед по сравнению с ранее разрешенным H20. Акции Nvidia и AMD выросли примерно на 2% после заявления Трампа.

Критика и обеспокоенность национальной безопасностью

Решение Трампа вызвало немедленную отрицательную реакцию среди сенаторов-демократов. Сенатор Элизабет Уоррен предупредила о "колоссальном провале в сфере экономики и национальной безопасности" в предоставлении Пекину инструментов для разработки ИИ следующего поколения, поскольку H200 на поколение опережает все, что предлагают китайские разработчики.

Трамп, со своей стороны, заверил, что "защитит национальную безопасность" и более продвинутые чипы Nvidia, такие как Blackwell и будущий Rubin, не являются частью этого соглашения.

Ранее Трамп заявлял, что большинство самых передовых чипов искусственного интеллекта производства компании Nvidia будут зарезервированы исключительно для американских компаний. Они не будут допущены в Китай и другие страны.

Перед этим администрация Дональда Трампа запретила компании Nvidia продавать в Китай чип искусственного интеллекта H20. Экспорт этого чипа был разрешен только при наличии специальной лицензии, действие которой правительство США приостановило на неопределенный срок.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.