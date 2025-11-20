Nvidia увеличила прибыль на 62%, заработав $57 миллиардов в третьем квартале

В третьем финансовом квартале Nvidia обнародовала отчет, ставший однозначным ответом скептикам: "пузырь искусственного интеллекта" не сдувается. Компания зафиксировала доход в размере $57 миллиардов, что на 62% больше, чем годом ранее. Прибыль составила $1,30 на акцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Оба финансовых показателя превзошли ожидания аналитиков, а корректировка прогноза продаж в сторону увеличения четко показала, что спрос на ее продукцию остается чрезвычайно высоким.

Доминирование в области центров обработки данных

Ключевым драйвером роста оставалось подразделение центров обработки данных. Он сгенерировал $51,2 млрд дохода, значительно превысив консенсус-прогноз ($49,3 млрд). Игровые чипы, являвшиеся основным бизнесом Nvidia на раннем этапе, принесли $4,3 миллиарда, чуть не дотянув до прогноза.

На конференции по прибылям генеральный директор Дженсен Хуанг отреагировал на критику: "Многие говорят о пузырях искусственного интеллекта," — сказал он. "С нашей точки зрения, мы видим что-то совсем другое". Его оптимизм подкреплен тем фактом, что Nvidia является самой ценной компанией в мире и бенефициаром бума генеративного ИИ.

Темпы роста

Nvidia прошла очень большой путь за короткое время. Ожидается, что ее квартальный доход будет почти в 10 раз больше, чем всего три года назад. Такие темпы роста продолжают выделять ее в полупроводниковой отрасли. Кроме того, прибыль Nvidia, после вычета всех расходов, сейчас значительно превышает общие продажи ее крупнейших конкурентов — AMD и Intel.

Хуанг считает, что переход к ускоренным вычислениям и генеративному искусственному интеллекту на гиперскейлерных платформах составит примерно половину долгосрочных возможностей компании. Nvidia намерена воспользоваться ростом затрат на вычислительную мощность такими ключевыми разработчиками базовых моделей OpenAI, Anthropic и xAI.

Сейчас энтузиазм инвесторов высок, и потенциальный катализатор серьезной распродажи рынка был решительно отвлечен этим отчетом. Однако, чрезмерный энтузиазм инвесторов имеет свои пределы, и некоторым конкурентам придется доказать, что они также могут зарабатывать большие деньги на ИИ в ближайшее время.

Nvidia и Украина

Украина активно развивает сферу искусственного интеллекта, считая ее одним из ключевых элементов цифровой трансформации и ускоренного экономического роста. Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.

Первым общим проектом станет Diia AI LLM – суверенная языковая модель, адаптированная к украинскому законодательству, публичным услугам и потребностям граждан. Все сервисы ИИ в экосистеме "Действие" будут работать на базе Diia AI LLM, включая уже представленный AI-ассистент на портале, будущего ассистента в мобильном приложении и внутренние решения для правительства.

Напомним, 4 ноября Nvidia подписала соглашение с Deutsche Telekom на сумму €1 миллиард для создания в Мюнхене "ШИ-фабрики", которая должна увеличить вычислительные мощности Германии в сфере искусственного интеллекта на 50%.