Nvidia и Deutsche Telekom заключили партнерство на €1 млрд для создания дата-центра в Мюнхене

Nvidia и Deutsche Telekom
Слева направо: Дороте Бер (министерство по вопросам исследований, технологий и космоса), Дженсен Хуанг (CEO Nvidia), Тим Геттгес (CEO Deutsche Telekom), Карстен Вильдбергер (федеральный министр по цифровизации и модернизации госуправления) / Deutsche Telekom

Американская компания Nvidia активно инвестирует свой финансовый потенциал, развивая позиции главного бенефициара ШИ-бума. 4 ноября она подписала соглашение с Deutsche Telekom на сумму €1 миллиард для создания в Мюнхене "ИИ-фабрики", которое должно увеличить вычислительные мощности Германии в сфере искусственного интеллекта на 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал TechCrunch.

Проект получил название Industrial AI Cloud и предполагает использование более 1000 систем Nvidia DGX B200 и серверов RTX Pro с общим количеством до 10 000 GPU Blackwell. Мощности дата-центра будут предоставлять немецким компаниям сервисы по ИИ-инференсу и другим вычислениям, полностью соблюдая требования национального законодательства по цифровому суверенитету данных.

Deutsche Telekom сообщила, что среди первых партнеров проекта – Agile Robots, чьи работы будут помогать устанавливать серверные стойки, а также Perplexity, которая будет использовать дата-центр для обеспечения локальных сервисов для пользователей и бизнесов в Германии. Среди ключевых направлений использования – цифровые двойники и физически ориентированное моделирование для промышленных предприятий.

Deutsche Telekom будет предоставлять физическую инфраструктуру, тогда как SAP обеспечит бизнес-платформу и соответствующие приложения.

Партнерство заключено на фоне призывов европейского технологического сообщества к институтам ЕС снизить зависимость от иностранных инфраструктурных поставщиков и стимулировать развитие собственных альтернатив. В то же время, IT-компании критикуют подход Евросоюза к регулированию ИИ, считая, что чрезмерные правила сдерживают инновации.

"Машиностроение и промышленность сделали эту страну сильной. Но и здесь мы стоим перед вызовами. Искусственный интеллект – это огромная возможность. Он поможет усовершенствовать наши продукты и укрепить европейские преимущества", – отметил CEO Deutsche Telekom Тим Геттгес.

Ранее в этом году ЕС объявил об инвестициях 200 млрд евро в создание "ИИ-гигафабрик" в Европе с акцентом на промышленные и критически важные применения. Однако объем финансирования ИИ-инициатив в ЕС еще существенно меньше, чем в США, где такие гиганты, как Nvidia, Microsoft, Google и Oracle, уже инвестировали сотни миллиардов долларов в строительство крупных дата-центров и сопутствующей инфраструктуры для развития ИИ-моделей и сервисов.

Deutsche Telekom подчеркнули, что этот проект, запуск которого ожидается в начале 2026 года, не является частью программы ИИ-гигафабрик ЕС.

Автор:
Кейт Щеглова