USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

Fire Point прокомментировала обвинения о связях с Миндичем и давлении на компанию

Главный конструктор компании Денис Штиллерман

Компания Fire Point, производящая дальнобойные дроны и ракеты для Сил обороны Украины, заявила о категорическом невосприятии информации, распространенной в отдельных медиа, в частности, в материалах "Украинской правды".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главного конструктора компании Дениса Штилермана.

В компании утверждают, что обнародованные данные базируются на слухах и не соответствуют действительности.

В Fire Point заявляют, что всераспространенные публикации являются частью информационной атаки, направленной на подрыв репутации компании в условиях войны. Компания отмечает, что не исключает заинтересованности со стороны конкурентов в дискредитации работающего в оборонном секторе производителя.

Штиллерман отметил, что информационные публикации наносят урон оборонному сектору и могут влиять на стабильность производства вооружения во время войны.

Отдельно в заявлении говорится, что Fire Point работает как один из ключевых производителей дальнобойных ударных беспилотников, а вся прибыль направляется на развитие новых разработок для фронта. В компании также подчеркивают, что имеют производственные мощности для масштабного изготовления дронов и ракет.

Какая причина конфликта

Накануне "Украинская правда"   опубликовала   новые расшифровки разговоров бизнесмена Миндича, фигурирующего в деле НАБУ "Мидас". Он жаловался секретарю СНБО Рустему Умерову, что оборонную компанию Fire Point "недофинансируют".

Из-за этого Fire Point может упустить возможность поставлять оружие для украинской армии. В случае юридического подтверждения факта связи с Миндичем, например, из-за решения суда, компания потеряет возможность поставлять продукцию для Сил обороны Украины, посколькуМиндич находится под санкциями.

Штиллерман ответил на эти упреки и заявил, что Миндич пытался получить 50% акций оборонной компании. Штиллерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, один из фигурантов громких "пленок" по делу НАБУ и САП "Мидас". Кроме того Михаил Цукерман, брат другого фигуранта антикоррупционных расследований Александра Цукермана, является банкиром Штилермана. Последний подтвердил, что посещал его бэк-офис, в последний раз – в 2024 году.

Автор:
Татьяна Гойденко