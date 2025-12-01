Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дело "Мидас": антикоррупционный суд заочно арестовал Миндича

Тимур Миндич
Миндичу заочно избрали меру пресечения. Фото: facebook/Serhii Marchenko

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей. Он фигурирует в деле НАБУ по хищениям в "Энергоатоме".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение принял следователь судья Виктор Ногачевский. Меру пресечения Миндичу выбирали заочно, поскольку она покинула территорию Украины.

Указывается, что интересы Миндича в суде представлял государственный адвокат, не сумевший установить связь со своим подзащитным. Поэтому суд не имел возможности назначить залог, поскольку такая процедура не предусмотрена при заочном рассмотрении дела.

В ходе судебного заседания прокурор САП отметил, что следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала средства из-за коррупционных схем в энергетической сфере.

По данным "Суспільного", прокурор заявил, что Миндич оказывал давление на Рустема Умерова с попыткой повлиять на него по закупкам некачественных бронежилетов.

Умеров уже сообщал, что разговаривал с Тимуром Миндичем о закупке бронежилетов, когда был министром обороны. 25 ноября Умеров дал показания в НАБУ в рамках операции "Мидас".

Предполагается, что после избрания меры пресечения в виде содержания под стражей НАБУ будет принимать меры по объявлению Миндича в международный розыск.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что при участии Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики   Игорь Миронюк (рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов   (тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерка энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.

Автор:
Татьяна Бессараб