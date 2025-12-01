Дело "Мидас": антикоррупционный суд заочно арестовал Миндича

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей. Он фигурирует в деле НАБУ по хищениям в "Энергоатоме".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение принял следователь судья Виктор Ногачевский. Меру пресечения Миндичу выбирали заочно, поскольку она покинула территорию Украины.

Указывается, что интересы Миндича в суде представлял государственный адвокат, не сумевший установить связь со своим подзащитным. Поэтому суд не имел возможности назначить залог, поскольку такая процедура не предусмотрена при заочном рассмотрении дела.

В ходе судебного заседания прокурор САП отметил, что следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала средства из-за коррупционных схем в энергетической сфере.

По данным "Суспільного", прокурор заявил, что Миндич оказывал давление на Рустема Умерова с попыткой повлиять на него по закупкам некачественных бронежилетов.

Умеров уже сообщал, что разговаривал с Тимуром Миндичем о закупке бронежилетов, когда был министром обороны. 25 ноября Умеров дал показания в НАБУ в рамках операции "Мидас".

Предполагается, что после избрания меры пресечения в виде содержания под стражей НАБУ будет принимать меры по объявлению Миндича в международный розыск.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что при участии Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

Игорь Миронюк (рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерка энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.