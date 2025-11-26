Запланована подія 2

Дело "Мидас": НАБУ допросило секретаря СНБО Рустема Умерова

Умеров
Секретарь СНБО выступал как свидетель по делу "Мидас" / Правительственный портал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров 25 ноября дал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины в рамках операции "Мидас".

Как пишет Delo.ua, эту информацию "Укринформу" подтвердили в пресс-службе СНБО.

Умеров выступал в роли свидетеля и отвечал на вопросы, связанные с уголовным производством относительно возможного вмешательства в деятельность государственного деятеля.

Больше деталей о ходе визита в НАБУ в пресс-службе не предоставили.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что при участии Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерка энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.

Автор:
Ольга Опенько