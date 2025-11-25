Дело "Мидас": апелляционный суд оставил работницу бекофиса под стражей

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты подозреваемой по делу "Мидас" Ольги Устименко и оставил ее под стражей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне".

Адвокат подозреваемой заявил, что обстоятельства дела не требуют его содержания под стражей, отметив, что Устименко выполняла только технические действия и занималась подсчетом средств. В то же время, сторона обвинения отметила, что, по данным следствия, она является участницей преступной организации и причастна к легализации более 145 миллионов гривен.

Залог в размере 25 миллионов гривен за подозреваемую внесла новая компания. Представители защиты сообщили, что им эта фирма неизвестна.

Леся Устименко под стражей

Устименко могла быть причастна к легализации средств, в частности из-за криптовалютных операций и наличных схем, информировал "Центр противодействия коррупции".

Из-за участия Леси Устименко в финансовых операциях могло быть "отмыто" более 145 миллионов гривен. В материалах дела отмечается, что в переписке между фигурантами использовались условные обозначения – "синие" и "красивые".

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, аргументируя это тем, что даже определенная детективом альтернатива в виде залога является для подозреваемой непосильным финансовым бременем.

В ходе судебного заседания Устименко сообщила, что с начала полномасштабного вторжения не работает, равно как и ее муж. В то же время, объяснить, на какие средства они проживают, подозреваемая не смогла.

Известно также, что мужчина Устименко имеет гражданство Российской Федерации и до 2015 регулярно посещал территорию России.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что при участии Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерка энергетики Светлану Гринчук и ранее возглавлявшего Минэнерго министра юстиции Германа Галущенко отправили в отставку.