ВАКС взял под стражу работницу бекофиса по делу Миндича, определив залог в 25 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Леси Устименко, которую следствие подозревает в участии в финансовых схемах Миндича. По данным следствия, вместе с сообщниками она легализовывала средства из-за криптовалюты и наличных каналов. Подозреваемая взята под стражу и ей определен альтернативный залог в 25 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Центр противодействия коррупции".

Леся Устименко под стражей

По данным следствия, Устименко вместе с другими участниками - Фурсенко, Зориной и Миронюком - могла быть причастна к легализации средств, в частности из-за криптовалютных операций и наличных схем.

Из-за участия Леси Устименко в финансовых операциях могло быть "отмыто" более 145 миллионов гривен. В материалах дела отмечается, что в переписке между фигурантами использовались условные обозначения – "синие" и "красивые".

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, аргументируя это тем, что даже определенная детективом альтернатива в виде залога является для подозреваемой непосильным финансовым бременем.

В ходе судебного заседания Устименко сообщила, что с начала полномасштабного вторжения не работает, равно как и ее муж. В то же время, объяснить, на какие средства они проживают, подозреваемая не смогла.

Известно также, что мужчина Устименко имеет гражданство Российской Федерации и до 2015 регулярно посещал территорию России.

Напомним, ВСУ взял под стражу исполнительного директора по безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, подозреваемого в причастности к масштабным коррупционным схемам в энергетической сфере.

Сам Басов заявил, что не совершал никаких правонарушений, не знает людей, фигурирующих в деле, а имя бизнесмена Тимура Миндича услышал в медиа. Сумма залога, о которой просит для него прокурор, для него, мол, "неподъемная".

Кроме того, Игорю Миронюку, бывшему советнику министра энергетики Германа Галущенко, избрали меру пресечения - содержание под стражей до 8 января 2026 года или залог в 126 млн грн.

По делу о коррупции в энергетике, подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.