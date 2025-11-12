Запланована подія 2

Читати українською

Коррупция в энергетике: журналисты выяснили имена сотрудников офиса по легализации денег, которым НАБУ объявило о подозрении

НАБУ
Журналисты выяснили имена всех, кого НАБУ подозревает в рамках коррупционной схемы в энергетике / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках операции "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике сообщило о подозрении семи фигурантам дела. Пятеро подозреваемых уже задержаны, а двое уехали из Украины

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Радио Свобода.

По данным журналистов "Схем", подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95"   Тимур Миндич   (на пленках НАБУ его кодовое имя - Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики   Игорь Миронюк   (рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"   Дмитрий Басов   (тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них -   Александр Цукерман   (Шугармен),   Игорь Фурсенко   (решик),   Леся Устименко   и   Людмила Зорина .
Фото 2 — Коррупция в энергетике: журналисты выяснили имена сотрудников офиса по легализации денег, которым НАБУ объявило о подозрении

В НАБУ сообщали, что пятеро из семи подозреваемых уже задержаны. Еще двое – Тимур Миндич и Александр Цукерман – выехали из Украины.

Подозреваемый Игорь Фурсенко, пишут "Схемы", зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности "Консультирование по вопросам информатизации". Номер Фурсенко у других абонентов подписан как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана".

Фурсенко, которого в НАБУ называют бухгалтером "бэк-офиса", на пленках говорил, что нести коробку с деньгами "такое удовольствие".

Депутат Ярослав Железняк   отмечал, что "братья Цукерманы вели финансовую часть у Тимура Миндича".

Леся Устименко, частная предпринимательница, в контактах указана как "Леся Киев Финансист Братьев". По данным журналистов, она стала владелицей паркоместа в доме, где расположен "бэк-офис", а ее муж, вероятно, является гражданином России.

Людмила Зорина имеет ФЛП с деятельностью в сфере консультирования и управления.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о   разоблачение коррупционной схемы   в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ   Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка   действиям всех участников этих материалов.   К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро.   Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что   с участием Галущенко были проведены следственные действия   в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость   прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.

Автор:
Светлана Манько