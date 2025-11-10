Зеленский заявил, что "Энергоатом" должен оставаться чистым, коррупционные схемы должны быть раскрыты

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский призвал правительство и правоохранительные органы действовать совместно и обеспечить неотвратимость наказания для всех, кто причастен к коррупционным схемам.

"Любые результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания нужна. Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании - это приоритет. Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть", - отметил Зеленский.

О коррупционных схемах

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники получали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10-15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой офис в Киеве, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Что известно о расследованиях и обысках

Утром 10 ноября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для служебного расследования возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Решение было принято на основании рапорта одного из прокуроров САП, осуществляющего процессуальное руководство по расследованию масштабной коррупционной схемы в энергетике и других делах.

Служебное расследование проводится отделом внутреннего контроля САП, а его выводы могут стать основанием для административных или процессуальных решений.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, среди установленных в настоящее время участников преступной организации:

бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов;

бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич;

четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Отметим, что САП создал комиссию по служебному расследованию на фоне новостей об обысках у бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, а также пересечение им государственной границы за несколько часов до этого.

Кроме того, Железняк сообщил, что в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ пришло с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который ранее был министром энергетики.

В то же время НАБУ сообщило только об обысках в "Энергоатоме", не упоминая Миндича или Галущенко. По данным ведомства, следствие длилось 15 месяцев, в течение которых было проведено более 70 обысков с участием всего состава детективов Нацбюро и записаны тысячи часов аудиоматериалов.

В свою очередь в "Энергоатоме" прокомментировали обыски, проводимые антикоррупционными органами, заверив, что не препятствуют следственным действиям.