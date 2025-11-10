Запланована подія 2

Читати українською

В "Энергоатоме" прокомментировали обыски, проводимые антикоррупционными органами

энергоатом
"Энергоатом" сообщил об обысках / Укринформ

10 ноября в офисе Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" проходят следственные действия, осуществляемые представителями НАБУ и САП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания полностью сотрудничает со следствием, предоставляет все запрашиваемые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию.

"Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем уяснении всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

О коррупционной схеме

НАБУ разоблачило коррупционную схему в АО "НАЭК Энергоатом", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Что известно об обысках

По словам народного депутата Ярослава Железняка, среди установленных в настоящее время участников преступной организации:

  • бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов;
  • бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич;
  • четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Ранее нардеп сообщил, что 10 ноября в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ пришло с обысками  к министру юстиции Герману Галущенко, который был министром энергетики.

В то же время в НАБУ сообщили только об обысках в "Энергоатоме". О Миндиче и Галущенко не упоминается. Там добавили, что следствие длилось 15 месяцев, проведено более 70 обысков, в которые были привлечены все детективы Нацбюро. Записаны тысячи часов аудиозаписей.

Автор:
Ольга Опенько