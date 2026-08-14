ARS Capital расширяет портфель в сфере longevity, health tech and biotech: холдинг консолидировал 100% Age Management System

Холдинг ARS Capital бизнесмена Максима Криппы приобрел 100% Age Management System.

Компания, основанная врачом и кандидатом медицинских наук Евгением Шаговым, специализируется на превентивной медицине, персонализированном управлении здоровьем и age management.

Age Management System развивается как экосистема, объединяющая клиническое, образовательное и технологическое направления. Ее основной продукт AM System предусматривает долгосрочное медицинское сопровождение: комплексную диагностику, консультации профильных специалистов, работу с метаболическими и гормональными показателями, индивидуальные программы поддержки здоровья, IV-терапию, биотехнологические и аппаратные решения.

Инвестиция в Age Management System продолжает стратегию ARS Capital по расширению портфеля в сфере biotech и nanotech.

Полный контроль над бизнесом позволяет холдингу формировать долгосрочную стратегию развития компании и масштабировать ее экосистему.

Одним из перспективных направлений ARS Capital называет формирование культуры превентивной медицины, согласно которому забота о здоровье начинается задолго до появления заболеваний и становится частью образа жизни. Важной составляющей Age Management System станет также поддержка ментального здоровья и людей, переживших травматический опыт войны. В частности, компания рассматривает развитие программ, направленных на профессиональную помощь и восстановление людей из ПТСР.

Холдинг также планирует усиливать технологическую базу Age Management System и внедрять современные аппаратные решения.

"Это долгосрочная инвестиция в технологическую и медицинскую экосистему, которая будет помогать людям дольше сохранять качество жизни, ментальное здоровье, энергию и работоспособность. Мы хотим, чтобы современные технологии превентивной медицины постепенно становились доступными каждому украинцу", – рассказывает СЕО ARS Capital Максим Криппа.

AM System была основана как одна из первых в Украине специализированных клиник в сфере age management. При создании проекта команда ориентировалась на международный опыт превентивной медицины, в частности, практики Японии, Европы и США.

Как сообщалось ранее, в марте 2026 года Максим Криппа приобрел 50% Age Management Ecosystem, контролирующего операционный бизнес Age Management. Теперь холдинг ARS Capital консолидировал 100% бизнеса.