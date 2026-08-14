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НБУ объяснил, как валютные послабления повлияют на спрос на доллар и евро

НБУ ужесточил требования к активам страховщиков в банках
НБУ ужесточил требования к активам страховщиков в банках

Национальный банк ожидает, что августовский пакет валютных послаблений создаст лишь умеренный дополнительный спрос на иностранную валюту. По оценке регулятора, он будет незначительным по сравнению с масштабами валютного рынка и не будет представлять угрозы для его устойчивости.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В НБУ объяснили, что большинство сделок, разрешенных в рамках нового пакета, не предусматривает покупки валюты. Речь идет, прежде всего, об операциях с уже имеющимися средствами на валютных счетах.

Среди них — снятие наличных и расчеты за товары, работы и услуги, в том числе оплата аренды жилья за границей.

По оценке регулятора, каждая из мер будет отдельно иметь ограниченное влияние на валютный рынок и не будет создавать рисков для его стабильности.

Минимальный дополнительный спрос НБУ также ожидает после изменения с 1 сентября порядка расчета банками валютной позиции.

В Нацбанке объяснили это тем, что включение банками части сформированных резервов под активные операции в расчет валютной позиции будет происходить постепенно — согласно утвержденному графику.

Напомним, с 6 августа НБУ ввел новый пакет валютной либерализации для бизнеса. В частности, регулятор расширил возможности трансграничных переводов, репатриации дивидендов и отдельных операций в рамках инвестиционного лимита.

Еще в начале года украинские компании называли дальнейшее смягчение валютных ограничений одним из ключевых запросов к НБУ. Среди приоритетов бизнес называл выплату дивидендов, погашение "старых" внешних долгов и увеличение лимитов по корпоративным картам.

Автор:
Татьяна Гойденко

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