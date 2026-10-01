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Крупнейший покупатель украинской пшеницы снизит импорт почти на четверть: какая причина

пшеница, жатва
Египет снизит импорт пшеницы

Главный импортер украинской пшеницы Египет в сезоне 2026/27 планирует сократить закупки зерна примерно на 23% — до 12 млн тонн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает latifundist со ссылкой на отчет Grain and Feed Update Службы зарубежного сельского хозяйства USDA (FAS).

Причины сокращения закупок

В FAS объясняют уменьшение импорта ростом внутреннего производства пшеницы в Египте и значительными переходными запасами.

В то же время предварительную оценку импорта за предыдущий 2025/26 МГ служба повысила на 22% из-за активных государственных закупок зерна для формирования резервов.

Прогнозируется, что производство пшеницы в самом Египте в 2026/27 МГ вырастет до 10 млн т против 9,2 млн т в предыдущем сезоне. При этом площади уборки урожая увеличатся с 1,33 млн га до 1,5 млн га.

Позиции Украины на египетском рынке

Египет остается одним из ключевых рынков сбыта украинской пшеницы. По итогам 2025/26 МГ Украина экспортировала в эту страну 3,86 млн т зерновой, заняв второе место среди поставщиков.

Лидером стала Россия с показателем 8,7 млн т, в то время как поставки из стран ЕС составили 2,25 млн т.

Как отмечают в FAS, Египет в значительной степени ориентируется на украинскую и российскую пшеницу благодаря конкурентным ценам, более низким затратам на фрахт и более коротким срокам доставки по сравнению с альтернативными поставщиками. Однако существующие военные и логистические риски частично нивелируют эти преимущества.

Напомним, украинская пшеница активно едет через румынский порт Констанца, но уже в октябре ситуация усложнится из-за начала экспорта кукурузы. Поэтому культурам придется конкурировать за транспорт, что может замедлить поставки пшеницы.

Автор:
Татьяна Бессараб

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