Экспорт пшеницы из Украины: почему логистика через румынский порт усложнится уже в октябре

Украинская пшеница активно едет через румынский порт Констанца, но уже в октябре ситуация усложнится из-за начала экспорта кукурузы. Поэтому культурам придется конкурировать за транспорт, что может замедлить поставки пшеницы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

По данным экспертов, если в июле Украина отправила на внешние рынки около одного миллиона тонн пшеницы, а в августе этот показатель снизился до 600 тысяч тонн, то в сентябре объемы могут снова приблизиться к миллионной отметке.

В то же время, спрос на украинскую пшеницу на мировых рынках остается высоким. В частности, на прошлой неделе Египет покупал украинское зерно по условным ценам на уровне 300-307 долларов за тонну.

Однако ключевой проблемой для украинских экспортеров стало стремительное удорожание морской логистики. Если еще две недели назад стоимость фрахта в Египет составляла около 60 долларов за тонну, то в конце минувшей недели этот показатель вырос до 100-105 долларов.

Таким образом, только логистическая составляющая увеличилась примерно на 40 долларов за тонну, что существенно оказывает давление на конечную экономику поставок.

По оценкам аналитиков, в ближайшее время рынок пшеницы может оставаться относительно стабильным без резких ценовых колебаний. Тем не менее, высокая стоимость фрахта и ограниченные логистические возможности будут продолжать определять внутренние закупочные цены.

В результате, даже при стабильном внешнем спросе, маржинальность продаж украинской пшеницы будет зависеть от расходов на доставку и логистических маршрутов.

Напомним, румынская компания GFR увеличила до семи количество поездов для перевозки украинского зерна в порт Констанца. Еще один-два поезда перевозчик планирует добавить по завершении ремонта вагонов-зерновозов.