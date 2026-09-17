Совет разрешил аренду государственного и коммунального имущества для проживания переселенцев

Верховная Рада 17 сентября приняла закон №15579, который должен разблокировать аренду государственного и коммунального имущества для размещения и проживания внутри перемещенных лиц.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Что изменяет закон

Закон временно – до 1 января 2028 года – приостанавливает действие нормы, исключающей жилье из государственного и коммунального фондов из общих правил аренды. Принятые изменения создают правовую основу, чтобы граждане могли арендовать такие объекты для проживания.

До принятия этого документа часть 10 статьи 2 закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" запрещала передавать в аренду жилье из государственного или коммунального жилищного фонда.

Таким образом, новый закон должен расширить возможности использования государственного и коммунального имущества для размещения переселенцев, лишившихся жилья из-за боевых действий.

Ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект, которым переселенцам разрешается оформлять в ипотеку жилье, которое покупают с помощью жилых ваучеров.