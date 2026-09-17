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Дата публикации

НБУ повысил учетную ставку до 16%

НБУ
НБУ повысил учетную ставку / Depositphotos

17 сентября правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до 16% на фоне повышения инфляции, которая, по расчетам регулятора, превысит его предварительные прогнозы.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Причины решения

Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения до 5% на горизонте политики.

"Июльское повышение учетной ставки поддержало привлекательность гривневых активов. В ответ на усиление процентной политики НБУ часть банков, в большинстве своем небольших, уже начала повышать ставки. В результате спрос как на гривневые депозиты, так и на ОВГЗ сохранялся, что ограничивало давление на валютном рынке и сдерживало рост цен", - сдерживало рост цен.

По оценкам НБУ, повышение учетной ставки не будет иметь ощутимого сдерживающего влияния на кредитование.

В регуляторе добавляют, что в случае существенного усиления рисков ценовой динамики и инфляционных ожиданий НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляции. Однако, если в последующие месяцы ухудшение ситуации безопасности приведет к заметному охлаждению потребительского спроса и рынка труда, НБУ рассмотрит возможность смягчения монетарных условий.

Напомним, 30 июля правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до 15,5%.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .

Автор:
Светлана Манько

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