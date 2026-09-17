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Пункт пропуска на границе с Молдовой остановил работу: в чем причина

"Поланка-Маяки-Удобно"
Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" временно не работает. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой приостановлены пропускные операции из-за технического сбоя.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что молдавская сторона сообщила о временном приостановлении оформления лиц и транспортных средств в связи с техническими неисправностями.

В ведомстве призвали граждан выбирать для поездки другие пункты пропуска.

О возобновлении пропускных операций Госпогранслужба пообещала проинформировать дополнительно.

Напомним, на границе Украины с Молдовой возобновил работу пункт пропуска Старокозаче - Тудора. Его работу временно останавливали после российского удара по инфраструктуре.

Автор:
Светлана Манько

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