Пункт пропуска на границе с Молдовой остановил работу: в чем причина

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой приостановлены пропускные операции из-за технического сбоя.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что молдавская сторона сообщила о временном приостановлении оформления лиц и транспортных средств в связи с техническими неисправностями.

В ведомстве призвали граждан выбирать для поездки другие пункты пропуска.

О возобновлении пропускных операций Госпогранслужба пообещала проинформировать дополнительно.

Напомним, на границе Украины с Молдовой возобновил работу пункт пропуска Старокозаче - Тудора. Его работу временно останавливали после российского удара по инфраструктуре.