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В Одесской области возобновил работу пункт пропуска на границе с Молдовой
На границе Украины с Молдовой возобновил работу пункт пропуска “Старокозачье - Тудора”. Его работу временно останавливали после российского удара по инфраструктуре.
Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства восстановления.
Российский удар повредил пункт пропуска
Специалисты оперативно провели первоочередные восстановительные работы и обеспечили необходимые условия работы контрольных служб.
В настоящее время пункт пропуска снова совершает пропускные операции.
К возобновлению его работы приняли участие Государственная таможенная служба Украины, Государственная пограничная служба Украины, ГСЧС, Национальная полиция, а также другие привлеченные службы, специалисты и подрядчики.
Благодаря их совместной работе удалось оперативно ликвидировать последствия российской атаки и возобновить функционирование важного приграничного объекта.
Атаки на пункты пропуска
21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.
Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.
Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания.
1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.