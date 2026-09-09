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В Одесской области возобновил работу пункт пропуска на границе с Молдовой

Староказачье – Тудора
Украина возобновила работу пункта пропуска на границе с Молдовой

На границе Украины с Молдовой возобновил работу пункт пропуска “Старокозачье - Тудора”. Его работу временно останавливали после российского удара по инфраструктуре.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства восстановления.

Российский удар повредил пункт пропуска

Специалисты оперативно провели первоочередные восстановительные работы и обеспечили необходимые условия работы контрольных служб.

В настоящее время пункт пропуска снова совершает пропускные операции.

К возобновлению его работы приняли участие Государственная таможенная служба Украины, Государственная пограничная служба Украины, ГСЧС, Национальная полиция, а также другие привлеченные службы, специалисты и подрядчики.

Благодаря их совместной работе удалось оперативно ликвидировать последствия российской атаки и возобновить функционирование важного приграничного объекта.

Атаки на пункты пропуска

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.

Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания.  

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного  пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.

Автор:
Ольга Опенько

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