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На Одещині відновив роботу пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Старокозаче – Тудора
Україна відновила роботу пункту пропуску на кордоні з Молдовою

На кордоні України з Молдовою відновив роботу пункт пропуску “Старокозаче - Тудора”. Його роботу тимчасово призупиняли після російського удару по інфраструктурі.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення пресслужбу Агенства відновлення.

Російський удар пошкодив пункт пропуску

Фахівці оперативно провели першочергові відновлювальні роботи та забезпечили необхідні умови для роботи контрольних служб.

Наразі пункт пропуску знову здійснює пропускні операції.

До відновлення його роботи долучилися Державна митна служба України, Державна прикордонна служба України, ДСНС, Національна поліція, а також інші залучені служби, фахівці та підрядники.

Завдяки їхній спільній роботі вдалося оперативно ліквідувати наслідки російської атаки та відновити функціонування важливого прикордонного об’єкта.

Атаки на пункти пропуску

21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині була пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. 

Також у ніч проти 20 серпня російські війська атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. 

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.

Автор:
Ольга Опенько

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