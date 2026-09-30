РФ уперше застосувала на реактивному дроні спецбоєзаряд для знищення ліній електропередачі та мостів

Російські війська вперше використали на реактивному безпілотнику спеціальний боєзаряд, призначений для цілеспрямованого руйнування високовольтних ліній електропередачі та металевих мостових конструкцій.

Як пише Dilo, про це повідомив позаштатний радник президента України з питань зв'язку та радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

За його словами, ворог застосував новий засіб ураження, який несе серйозну загрозу для критичної інфраструктури країни.

"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)", — зазначив експерт.

Як пояснив Бескрестнов, особливістю цього боєзаряду є його спеціалізоване призначення — він створений саме для виведення з ладу високовольтних опор та залізничних і автомобільних мостових переходів.

Конструктивно такий боєкомплект складається з основного боєзаряду масою 40 кг і чотирьох окремих модулів ураження.

Масована атака РФ на енергетику

Як раніше повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.