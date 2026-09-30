Київ знову повертається до стабілізаційних графіків відключення світла

Київ повертається до планових стабілізаційних відключень електроенергії після періоду екстрених обмежень. Відповідне рішення ухвалено за командою національної енергетичної компанії “Укренерго”,

Як пише Dilo, про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

Мешканці Києва тепер мають орієнтуватися на актуальні графіки погодинних відключень.

Перевірити свій актуальний графік та дізнатися час відключення світла кияни можуть через спеціалізовані сервіси:

у чат-ботах ДТЕК;

на офіційному сайті енергокомпанії;

у мобільному додатку "Київ Цифровий".

Енергетики закликають споживачів економно користуватися електроенергією у періоди її наявності, що допомагає збалансувати енергосистему країни.

Наганаємо, у Києві 30 вересня за командою НЕК “Укренерго” застосовано екстрені відключення електроенергії. Енергетики закликають мешканців міста з розумінням поставитися до ситуації та обіцяють оперативно інформувати про будь-які зміни в енергосистемі через офіційні канали зв'язку та телеграм-канал компанії.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.