Киев снова возвращается к стабилизационным графикам отключения света

Киев возвращается к плановым стабилизационным отключениям электроэнергии после периода экстренных ограничений. Соответствующее решение принято по команде национальной энергетической компании "Укрэнерго",

Как пишет Dilo, об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК.

Жители Киева должны ориентироваться на актуальные графики почасовых отключений.

Проверить свой актуальный график и узнать время отключения света киевляне могут через специализированные сервисы:

в чат-ботах ДТЭК;

на официальном сайте энергокомпании;

в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Энергетики призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией в периоды ее наличия, что помогает сбалансировать энергосистему страны.

Напомним, в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призывают жителей города с пониманием отнестись к ситуации и обещают оперативно информировать о любых изменениях в энергосистеме через официальные каналы связи и телеграмм канал компании.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.