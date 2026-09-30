Киев получит €50 млн от Европейского банка: как эти средства изменят работу метрополитена

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит столице Украины кредит в размере 50 млн. евро на закупку современных энергоэффективных вагонов метро, а также специального оборудования для их технического обслуживания и диагностики.

Как пишет Dilo, об этом говорится в официальном прессрелизе финучреждения.

Финансирование от Банка позволит КП "Киевский метрополитен" приобрести новый подвижной состав вместе с необходимыми запасными частями и инструментами. Этот кредит обеспечен частичной гарантией от правительства Испании и дополнен безвозвратным грантовым финансированием из собственных ресурсов ЕБРР.

Ожидается, что новые вагоны будут на 25% энергоэффективнее устаревших аналогов, которые они постепенно заменят. Это позволит обеспечить более экологичные, безопасные и надежные транспортные услуги для пассажиров.

В ЕБРР напоминают, что киевское метро остается основой городской сети общественного транспорта, а его станции выполняют критически важную функцию временных укрытий во время воздушных атак.

Кроме закупки подвижного состава, проект предусматривает масштабное сотрудничество по улучшению инклюзивности городского транспорта.

Банк поддержит проведение специального аудита доступности, результаты которого станут основой плана действий по развитию безбарьерной инфраструктуры для людей с инвалидностью, ветеранов, пассажиров пожилого возраста и родителей с маленькими детьми. Это улучшит мобильность для 3,2 миллионов жителей столицы.

Также в партнерстве с инициативой структуры "ООН-Женщины" - She Drives будет реализована программа профессиональной подготовки машинистов электропоездов для Киевского метрополитена, в рамках которой участницы пройдут трехлетнее обучение.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.