Миллионер Василий Хмельницкий отказался от строительства заводов в Киевской области

Украинский предприниматель Василий Хмельницкий принял решение временно отложить реализацию масштабных планов строительства трех новых заводов в Белой Церкви. Пока он сосредоточится на завершении уже начатых проектов.

Как пишет Dilo, об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

По словам предпринимателя, нынешние риски безопасности стали слишком высокими как для ведения бизнеса, так и для безопасности людей. Несмотря на готовность брать на себя ответственность за предпринимательскую деятельность, Хмельницкий подчеркнул, что не готов подвергать опасности коллектив.

"Я знаю, что смелым часто везет. Но сегодня уехал в Белую Церковь и принял решение: пока не начинать новое строительство трех заводов. Завершить то, что уже начали, а масштабные планы поставить на паузу", — отметил он.

Предприниматель добавил, что подобные решения даются крайне тяжело, однако настоящая ответственность бизнеса заключается также в умении вовремя остановиться для сохранения команды.

"За бизнес я готов брать ответственность. Хотя, честно говоря, уже на грани. Но подвергать людей риску, который не могу контролировать, — не готов. Такие решения даются трудно. Но ответственность предпринимателя — это также умение вовремя остановиться", — подчеркнул бизнесмен.

Хмельницкий добавил, что компания вернется к новым инвестиционным планам, как только ситуация безопасности стабилизируется. В настоящее время главным приоритетом остается достройка текущих объектов, сохранение трудового коллектива и создание условий для дальнейшего развития.

Индустриальные парки в Белой Церкви

Предприниматель не уточнил, о каких именно трех заводах идет речь и на каком этапе находятся проекты. Однако, как сообщалось ранее, в Индустриальном парке "Белая Церковь" планировалось строительство нового производственно-логистического хаба пищевой индустрии.

Группа компаний BALEX инвестирует в реализацию проекта более $15 млн. Новый комплекс должен стать одним из крупнейших инвестиционных проектов компании и способствовать расширению производственных мощностей, запуску новых продуктовых направлений, созданию дополнительных рабочих мест и укреплению позиций компании на украинском и международных рынках.

Строительство производственного комплекса планировалось реализовать на территории площадью 7,8 га в пределах Индустриального парка Белая Церковь. Проект предусматривает три очереди развития в течение 2026-2030 годов.

По данным Forbes.ua, Василий Хмельницкий – основатель инновационного парка UNIT.City, индустриального парка "Белая Церковь", совладелец биотехнологической компании Biopharma, экснардеп и в прошлом владелец "Запорожстали" и ряд активов в Киеве.