В Киевской области за 710 миллионов гривен создадут индустриальный парк для перерабатывающей промышленности

Кабинет Министров Украины принял решение о включении индустриального парка "Bucha Techno Garden II" в Реестр индустриальных парков. Реализация этого проекта позволит создать 378 новых рабочих мест и даст толчок развитию перерабатывающей промышленности в Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Новая промышленная площадка расположена в селе Мироцкое Бучанского района. Общая площадь земельного участка составляет 12,5978 га, а сам индустриальный парк создан сроком на 30 лет.

Специализация парка и объемы инвестиций

На территории "Bucha Techno Garden II" планируется разместить современные предприятия перерабатывающей промышленности. В частности, ключевыми направлениями деятельности станут:

Переработка и консервирование фруктов и овощей.

Производство машин и специализированного оборудования.

Общий объем запланированных инвестиций в развитие инфраструктуры и производственных мощностей оценивается в 710,2 миллиона гривен.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет комбинирования нескольких источников: собственных средств инициаторов создания парка, ресурсов управляющей компании и будущих предприятий-участников. Кроме того, предполагается привлечение финансовых инструментов государственного стимулирования.

Влияние на местное сообщество и экономику

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, этот промышленный объект ориентирован на переработку фруктов и овощей — отрасль, где Украина пользуется устойчивой сырьевой базой и стабильным внутренним спросом. Чиновник подчеркнул, что создание 378 новых рабочих мест в Мироцком станет конкретным экономическим результатом, который местная община почувствует уже в ближайшие годы.

Ожидается, что официальный статус и внесение в государственный реестр существенно повысят инвестиционную привлекательность Киевской области. Проект будет способствовать внедрению новейших технологий, расширению локальной занятости и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Напомним, в Броварах создадут индустриальный парк для машиностроения. Кабинет министров Украины включил индустриальный парк "Буддормаш" в официальный Реестр, что позволит привлечь около 1,26 миллиарда гривен инвестиций и обеспечит работой до 500 специалистов.