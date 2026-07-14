Перерабатывающая промышленность стала лидером по уплате налогов: отрасль дает каждую пятую гривну

По итогам первого полугодия 2026 года лидером по объему уплаченных налогов в сводный бюджет Украины стала перерабатывающая промышленность. На эту отрасль пришлось 17,6% от общей суммы поступлений, то есть практически каждая пятая уплаченная гривна.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Глава ГНС отметила, что украинский бизнес продолжает демонстрировать несгибаемость, преодолевая вызовы с энергоснабжением и сохраняя рабочие места, несмотря на постоянные атаки врага на инфраструктуру и промышленные объекты.

Кроме перерабатывающей промышленности, значительную часть налоговых поступлений в первом полугодии сформировали следующие сферы:

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта - 15,9%;

Государственное управление и оборона, обязательное соцстрахование - 12,0%;

Финансовая и страховая деятельность – 11,5%.

Именно эти отрасли продемонстрировали наибольший рост уплаты налогов, по сравнению с первым полугодием 2025 года.

В частности, перерабатывающая промышленность увеличила отчисления в бюджет на 33,5 млрд грн (или на 19,1%). Сфера государственного управления и обороны оплатила больше на 21,3 миллиарда гривен (+17,5%), оптовая и розничная торговля — на 18,6 миллиарда гривен (+10,9%), а предприятия по снабжению электроэнергией, газом и паром увеличили уплату на 18,3 миллиарда гривен (+28,5%).

По словам Леси Карнауха, задачей налоговой службы остается поддержка честных плательщиков, ликвидация искусственных барьеров и создание качественных сервисов для развития предпринимательства в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что переработка опередила торговлю и стала крупнейшим источником наполнения бюджета Украины. Предприятия перерабатывающей промышленности по итогам января-мая 2026 г. обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет страны.