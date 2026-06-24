Переработка опередила торговлю: кто больше всего наполняет бюджет Украины

Предприятия перерабатывающей промышленности по итогам января-мая 2026 года обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины, став самым большим источником его наполнения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на исполняющую обязанности главы Государственной налоговой службы Лесю Карнаух.

Второе место по доле налоговых поступлений заняла сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 16,3%.

В тройку крупнейших плательщиков также вошли:

государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование – 11,9%;

финансовая и страховая деятельность – 10,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наибольший рост уплаты налогов также продемонстрировали эти отрасли.

В частности, перерабатывающая промышленность увеличила налоговые платежи на 25,8 млрд грн (+17,3%), финансовая и страховая деятельность – на 24,9 млрд грн (+32,2%), государственное управление и оборона – на 17,1 млрд грн (+17,4%), а торговля и ремонт транспорта – на 14,9 млрд грн (+).

В ГНС отмечают, что стабильная уплата налогов бизнесом остается одним из ключевых источников финансирования обороны, социальных программ и работы государственных сервисов.

Напомним, в течение января — марта 2026 года перерабатывающая промышленность и торговля сформировали 34,2% доходов сводного бюджета. Совокупно эти сферы обеспечивают каждую третью гривну государственных поступлений.