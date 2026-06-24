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Переробка випередила торгівлю: хто найбільше наповнює бюджет України

гривні
Переробна промисловість принесла бюджету найбільше податків / Depositphotos

Підприємства переробної промисловості за підсумками січня-травня 2026 року забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України, ставши найбільшим джерелом його наповнення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на виконувачку обов’язків голови Державної податкової служби Лесю Карнаух.

Друге місце за часткою податкових надходжень посіла сфера оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — 16,3%.

До трійки найбільших платників також увійшли:

  • державне управління, оборона та обов’язкове соціальне страхування — 11,9%;
  • фінансова та страхова діяльність — 10,5%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільше зростання сплати податків також продемонстрували ці галузі.

Зокрема, переробна промисловість збільшила податкові платежі на 25,8 млрд грн (+17,3%), фінансова та страхова діяльність — на 24,9 млрд грн (+32,2%), державне управління та оборона — на 17,1 млрд грн (+17,4%), а торгівля та ремонт транспорту — на 14,4 млрд грн (+9,9%).

У ДПС наголошують, що стабільна сплата податків бізнесом залишається одним із ключових джерел фінансування оборони, соціальних програм та роботи державних сервісів.

Нагадаємо, протягом січня — березня 2026 року переробна промисловість та торгівля сформували 34,2 % доходів зведеного бюджету. Сукупно ці сфери забезпечують кожну третю гривню державних надходжень.

Автор:
Тетяна Гойденко