Переробна промисловість та торгівля забезпечили понад третину доходів зведеного бюджету

Переробна промисловість та торгівля стали лідерами надходжень до бюджету / Shutterstock

Протягом січня — березня 2026 року переробна промисловість та торгівля сформували 34,2 % доходів зведеного бюджету. Сукупно ці сфери забезпечують кожну третю гривню державних надходжень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Розподіл за галузями

Розподіл часток між провідними галузями виглядає так:

  • переробна промисловість — 17,7 %; 
  • гуртова та роздрібна торгівля, включно з ремонтом транспорту — 16,5 %; 
  • державне управління, оборона та соціальне страхування — 11,7 %; 
  • фінансова та страхова діяльність — 11,2 %.

Зростання податкових виплат

У порівнянні з попередніми періодами зафіксовано суттєве збільшення надходжень за окремими напрямками:

  • переробна промисловість додала 15,5 млрд гривень, що становить +18,2 %; 
  • державне управління та оборона продемонстрували ріст на 10,5 млрд гривень (18,7 %); 
  • торгівля та ремонт автотранспорту збільшили показники на 7,3 млрд гривень (8,4 %); 
  • сектор постачання електроенергії, газу та пари зріс на 5,7 млрд гривень (18,8 %).

Карнаух зазначила: "Сьогодні бізнес працює на межі… продовжує сплачувати податки. Зі свого боку податкова свідомо змінює філософію з тиску до сервісу. Бо в умовах війни вкрай важливо для кожного… прибирати всі штучні барʼєри та зайву бюрократію".

Нагадаємо, у березні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 169,4 млрд грн податків та зборів, що перебувають під контролем ДПС. Березневі надходження перевищили показник минулого року на 5,8%, або на 9,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук