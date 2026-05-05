Рекламні площини на вокзалах "Укрзалізниці" передали єдиному оператору: що відомо

“Укрзалізниця” вперше впровадила централізовану модель розміщення реклами на вокзалах по всій Україні. За результатами аукціону в системі Prozorro.Продажі визначено єдиного оператора, який отримає право на розміщення рекламних площин на 94 вокзалах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Про нову модель управління рекламою

Переможцем торгів стало ТОВ "Рекламне агентство Група Укр-Медіа", яке отримало право на розміщення 898 рекламних площин.

У межах договору передбачено модернізацію рекламної інфраструктури за рахунок переможця. Зокрема, нові екрани встановлять над ескалатором Центрального вокзалу Києва, а також на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську та Татарові-Буковелі. Окремо планується встановлення сітілайтів із відеоконтентом у Києві, Одесі, Дніпрі та Львові.

Місячна вартість договору становить 2, 04 млн грн без ПДВ.

В "Укрзалізниці" зазначають, що впровадження централізованої моделі є частиною системної роботи з упорядкування рекламного простору та підвищення ефективності використання вокзальної інфраструктури по всій країні.

Про переможця

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Рекламне агентство Група Укр-Медіа" зареєстроване у 2005 році та наразі має статус чинної зареєстрованої юридичної особи. Розмір статутного капіталу компанії становить 26 200 грн.

Основним видом діяльності підприємства є рекламні агентства. Також компанія здійснює допоміжні комерційні та інформаційні послуги, а також організацію заходів у сфері відпочинку та розваг.

Керівником компанії є Цегельник Тетяна Михайлівна. Вона також вказана як кінцевий бенефіціарний власник.

Єдиним засновником ТОВ виступає компанія "Гледіc Компані", якій належить 100% статутного капіталу.

Юридична особа зареєстрована в Києві. Вона продовжує діяльність у сфері реклами та супутніх послуг, зокрема на ринку медіа та комерційних комунікацій.

