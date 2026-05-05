Лидеры украинского бизнеса

Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФинанс-2026

20 лет Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Лучшие работодатели 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение для жизни

Smart Money

Рекламные площадки на вокзалах "Укрзализныци" передали единственному оператору: что известно

УЗ запускает новую модель управления рекламой

"Укрзализныця" впервые внедрила централизованную модель размещения рекламы на вокзалах по всей Украине. По результатам аукциона в системе Prozorro.Продажи определен единственный оператор, который получит право на размещение рекламных плоскостей на 94 вокзалах.

О новой модели управления рекламой

Победителем торгов стало ООО "Рекламное агентство Группа Укр-Медиа", получившее право на размещение 898 рекламных плоскостей.

В рамках договора предусмотрена модернизация рекламной инфраструктуры за счет победителя. В частности, новые экраны будут установлены над эскалатором Центрального вокзала Киева, а также на вокзалах в Киеве, Львове, Днепре, Ивано-Франковске и Татарове-Буковеле. Отдельно планируется установка ситилайтов с видеоконтентом в Киеве, Одессе, Днепре и Львове.

Месячная стоимость договора составляет 2,04 млн грн без НДС.

В "Укрзализныце" отмечают, что внедрение централизованной модели является частью системной работы по упорядочению рекламного пространства и повышению эффективности использования вокзальной инфраструктуры по всей стране.

О победителе

Согласно данным YouControl, ООО "Рекламное агентство Группа Укр-Медиа" зарегистрировано в 2005 году и имеет статус действующего зарегистрированного юридического лица. Размер уставного капитала компании составляет 26200 грн.

Главным видом деятельности компании являются рекламные агентства. Также компания осуществляет вспомогательные коммерческие и информационные услуги, а также организацию мероприятий в сфере отдыха и развлечений.

Руководителем компании является Кирпичник Татьяна Михайловна. Она также указана как конечный владелец бенефициара.

Единственным учредителем ООО выступает компания "Глэдис Компани", которой принадлежит 100% уставного капитала.

Юридическое лицо зарегистрировано в Киеве. Она продолжает деятельность в сфере рекламы и сопутствующих услуг, в частности, на рынке медиа и коммерческих коммуникаций.

Напомним, "Укрзализныця" со 2 мая изменяет правила возвращения билетов на внутренние рейсы, вводя прогрессивную шкалу возмещения стоимости в зависимости от времени до отправления поезда.

Автор:
Ольга Опенько