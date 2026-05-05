"Укрзализныця" выставляет на аукционы более 600 зерновозов: сколько планируют получить средств

"Укрзализныця" объявила о проведении аукционов на использование 610 вагонов-зерновозов для перевозок в мае 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Зерновозы УЗ уйдут с молотка

Аукционы состоятся 7 мая 2026 в формате английских торгов на повышение цены.

На торги выставляется 500 вагонов-зерновозов собственности "Укрзализныци".

Лоты сформированы следующим образом:

один лот на 50 вагонов для маршрутных перевозок;

34 лота по 5 вагонов; 18 лотов по 10 вагонов;

два больших лота по 50 вагонов, которые можно использовать как для маршрутных, так и для повагонных отправлений.

Период подачи вагонов под погрузку определен с 12 по 31 мая 2026 года.

Полигон погрузки охватывает всю сеть УЗ, тогда как полигон выгрузки не имеет ограничений, кроме станций, где действуют конвенционные запреты. Разрешается перевозка любых сыпучих грузов, кроме случаев, определенных ограничениями.

Начальная ставка использования составляет 2660 грн в сутки без НДС.

Напомним, за первые две недели апреля общий объем транспортировки по железной дороге зерновых достиг 1 млн 434 тыс. т. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период марта.