Финансовая компания Новой почты получила 8 миллионов гривен штрафа от НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к компании NovaPay, входящей в группу Nova (Новая почта), наложив штраф в размере 8 млн. грн. Санкции связаны с нарушением требований законодательства, регулирующего платежную сферу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Решение о штрафе было принято по результатам инспекционной проверки, состоявшейся осенью 2025 года. Регулятор обязал ООО "НоваПэй" принять меры по недопущению подобных нарушений в будущем до 25 июня 2026 года.

Позиция NovaPay и детали замечаний

В пресс-службе NovaPay заявили, что компания не планирует обжаловать решение Национального банка в суде.

Ключевые детали по ситуации:

  • Признание нарушений: компания уже внедрила почти все замечания, на которых акцентировал внимание регулятор.
  • Сроки оплаты: штраф будет оплачен в ближайшее время – в течение 14 календарных дней после получения решения.
  • Характер замечаний: основная часть претензий НБУ относилась к техническим аспектам в сфере осуществления платежей.

Это уже второй случай наложения многомиллионного штрафа на NovaPay со стороны НБУ в течение последнего года.

Напомним, популярность инвойсинга у NovaPay выросла на 30%: как ФОПы обновляют подход к оплате. В мобильном приложении NovaPay наблюдается активный рост использования сервиса выставления счетов. Этот инструмент позволяет предпринимателям принимать оплаты от клиентов без необходимости сложной интеграции или использования дополнительного специализированного программного обеспечения.

Максим Кольц