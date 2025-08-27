- Категория
"Новая почта" обновила правила доставки в США из-за пошлин Трампа
С 29 августа 2025 года указом президента США Дональда Трампа упразднен льготный беспошлинный порог в размере 800 долларов США. Ранее этот порог применялся при импорте в США товаров для личного пользования, а также любых товаров, приобретенных за границей в иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах. Поэтому логистическая компания "Новая почта" обновляет правила доставки в США из-за изменений в законодательстве.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Новой почты".
Отмечается, что согласно новым правилам все импортируемые в США международные отправления будут подлежать начислению таможенных платежей и налогов, независимо от их стоимости. Это может привести к увеличению времени таможенного оформления и возникновению дополнительных расходов для получателей в США.
Размер таможенной пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%.
Какие изменения доставки в США?
С 26 августа при отправке через "Новую почту" отправитель сможет выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей – отправитель или получатель.
- если плательщиком будет отправитель, в стоимость доставки будет добавлено только 10% от стоимости отправки, а услуги по растаможке включены в тариф.
- если плательщиком будет выбран получатель, он должен будет оплатить при получении 10% от стоимости отправления, а также таможенно-брокерские услуги - от 25 дол. США за одну отправку.
Получателю будет отправлен email со ссылкой для оплаты пошлин и таможенно-брокерских услуг. Доставка отправки будет производиться после оплаты. Финальная сумма пошлин и таможенно-брокерских услуг будет определяться при таможенном оформлении при доставке в США.
Важные уточнения
В Новой почте отмечают, что необходимо корректно указывать страну происхождения товаров в отправлении. Ставка пошлины 10% действует только для товаров, производимых в Украине. Для товаров из других стран цены могут отличаться.
Также таможенные органы США ужесточают контроль за всеми импортируемыми товарами. Особое внимание будет уделено:
- правильности описания товаров,
- достоверности определения страны происхождения,
- соответствия заявленной цели экспорта,
- точности указанной рыночной стоимости товаров
При обнаружении неточностей или несоответствий товары могут быть задержаны с риском начисления дополнительных платежей.
Решения для клиентов "Новой почты"
В отделении операторы будут предлагать клиентам выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей - "отправитель" или "получатель". На основе стоимости отправления оператор сообщит, какова будет сумма для отправителя, а какая для получателя.
Для клиентов, создающих отправку в мобильном приложении "Новая почта", будет реализовано информирование об изменениях в законодательстве США.
Они смогут создавать отправку по стандартной процедуре, а уже в отделении у них спросят, желают ли они оплатить пошлину за получателя.
Для клиентов, пользующихся личным кабинетом "Новая почта", на этапе заполнения инвойса будет возможность выбрать "Плательщика таможенных платежей" : "получатель" или "отправитель". Соответствующие калькуляции отображаются в интерфейсе.
Для клиентов, пользующихся API Nova Post, было разработано техническое решение для выбора плательщика таможенных платежей для США.
Для этого в запросе необходимо изменить:
- "status": "ReadyToShip",
- "clientOrder": "string",
- "note": "string",
- "payerType": "Sender",
- "payerContractNumber": null,
- "invoice": {
- "incoterm": "DAP" или "DDP"
- // DAP – если налогоплательщик = получатель,
- // DDP – если налогоплательщик = отправитель
Заметим, большинство почтовых операторов Европы прекращает доставку посылок в США.
Да, почта Польши (Poczta Polska) с 25 августа временно прекратила прием посылок с товарами для отправки в США. Государственная компания объясняет это решение изменениями в американском законодательстве и новыми ограничениями от авиаперевозчиков.
"Укрпочта" продолжит доставлять отправки в США, чтобы поддержать украинских экспортеров. При этом тарифы на доставку в США возрастут, но ровно настолько, чтобы покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо приобщить к процессу обработки таможенных платежей — в среднем на $1,5–3 в зависимости от категории и веса отправки.