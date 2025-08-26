"Укрпочта" договорилась с США о новых условиях доставки посылок: как изменятся тарифы

Европа временно приостанавливает отправку посылок в США, а “Укрпочта” продолжит доставлять, чтобы поддержать украинских экспортеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, решение президента Дональда Трампа отменило беспошлинный лимит на посылки в $800, действовавший много лет в США.

"То есть, если раньше более 98% почтовых отправлений подпадали под этот лимит и ввозились в США без пошлины, то теперь 100% коммерческих отправлений подлежат уплате сборов. Исключение составляют только документы и подарки стоимостью до $100, которые, конечно, еще дополнительно будут проверять, действительно ли это подарки".

Он добавил, что в результате столь скорых изменений подавляющее большинство почтовых операторов Европы прекращает доставку посылок в США вообще или разрешает только документы или подарки. На сегодняшний день продавцы товаров из Германии, Польши, Швейцарии, Франции, Норвегии, Чехии и многих других стран не могут отправить свои товары в США, пока национальный почтовый оператор их страны не введет специальную процедуру, которую уже ввела "Укрпочта".

Так, почта Польши (Poczta Polska) с 25 августа временно прекратила прием посылок с товарами для отправки в США. Государственная компания объясняет это решение изменениями в американском законодательстве и новыми ограничениями от авиаперевозчиков.

"Наша международная команда вместе с партнерами в режиме 24/7 в последние 7 дней смогла достичь соглашения, и украинские предприниматели продолжат свой бизнес на площадках США — Amazon, Etsy, eBay, Shopify", - сообщил Смилянский.

Тарифы вырастут

При этом, как отметил Смилянский, украинские товары станут на 10% дороже для американских потребителей — на сумму пошлины, которую ввел Трамп в Украине.

СЕО "Укрпочты" отметил, что тарифы на доставку в США возрастут, но ровно настолько, чтобы покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо приобщить к процессу обработки таможенных платежей, в среднем на $1,5–3 в зависимости от категории и веса отправления.

Смилянский утверждает, что, несмотря на рост стоимости украинских товаров для потребителей в США, их конкурентная позиция улучшается по двум причинам:

Подавляющее большинство (90+) стран Европы ставят на паузу отправки в США. Это создает конкурентное преимущество для украинских экспортеров, ведь они могут занять нишу товаров из других стран, включая европейские, куда переехали и украинские предприниматели, которым теперь будет трудно продолжать свой бизнес. Ставка пошлины для Украины в 10% самая низкая в Европе, где другие страны имеют тарифы от 15% (основные страны ЕС) до 25% (Молдова) и даже 39% для Швейцарии.

"Итак, у украинских предпринимателей будут лучшие условия, чем конкуренты, и благодаря "Укрпочте" смогут непрерывно торговать на американском рынке, которое является самым популярным направлением для экспорта через интернет-торговлю", - резюмирует Смилянский.

Он добавил, что Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя. Многие частные компании уже вводят отдельные брокерские собрания или существенно повышают существующие. "Укрпочта" же пошла другим путем: никакого нового собрания не будет. Все дополнительные расходы компания берет на себя, как и договоренности с авиалиниями, ведь многие из них теперь тоже не принимают почту в США.

Смилянский сообщил, что подписанная схема работы начинает действовать с сегодняшнего дня, 26 августа. Но он отметил, что соглашение будет работать только тогда, когда все будут соблюдать правила. Поэтому:

предпринимателей просят не указывать в своих коммерческих отправлениях, что это «подарки», потому что сейчас контроль в США будет ужесточен.

"Укрпочта" усилит контроль в пограничных отделениях во избежание обвинений в реэкспорте товаров из стран с более высокой таможенной ставкой.

Напомним, ранее глава "Укрпочты" Игорь Смилянский во время международной командировки в Вашингтон подписал важное соглашение, которое ускорит доставку посылок из Украины в США.