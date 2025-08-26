"Укрпошта" домовилась зі США про нові умови доставки посилок: як зміняться тарифи

Європа тимчасово призупиняє відправлення посилок до США, натомість “Укрпошта” продовжить доставляти, щоб підтримати українських експортерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, рішення президента Дональда Трампа скасувало безмитний ліміт на посилки в $800, який діяв багато років у США.

"Тобто, якщо раніше понад 98% поштових відправлень підпадали під цей ліміт і ввозилися до США без мита, то тепер 100% комерційних відправлень підлягають сплаті зборів. Виключення становлять лише документи та подарунки вартістю до $100, які, звісно, ще додатково перевірятимуть, чи це справді подарунки", - пояснив Смілянський.

Він додав, що у результаті таких швидких змін переважна більшість поштових операторів Європи припиняє доставку посилок до США взагалі або дозволяє лише документи чи подарунки. Станом на сьогодні продавці товарів з Німеччини, Польщі, Швейцарії, Франції, Норвегії, Чехії та багатьох інших країн не можуть відправити свої товари до США, поки національний поштовий оператор їхньої країни не запровадить спеціальну процедуру, яку вже запровадила "Укрпошта".

Так, пошта Польщі (Poczta Polska) з 25 серпня тимчасово припинила прийом посилок із товарами для відправлення у США. Державна компанія пояснює це рішення змінами в американському законодавстві та новими обмеженнями від авіаперевізників.

"Наша міжнародна команда разом із партнерами в режимі 24/7 протягом останніх 7 днів змогла досягти угоди, і українські підприємці продовжать свій бізнес на майданчиках США — Amazon, Etsy, eBay, Shopify", - повідомив Смілянський.

Тарифи зростуть

При цьому, як наголосив Смілянський, українські товари стануть на 10% дорожчими для американських споживачів — на суму мита, яке президент Трамп запровадив для України.

СЕО "Укрпошти" зауважив, що тарифи на доставку до США зростуть, але рівно настільки, щоб покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів — у середньому на $1,5–3 залежно від категорії й ваги відправлення.

Смілянський стверджує, що попри зростання вартості українських товарів для споживачів у США, їхня конкурентна позиція покращується з двох причин:

Переважна більшість (90+) країн Європи ставлять на паузу відправлення до США. Це створює конкурентну перевагу для українських експортерів, адже вони можуть зайняти нішу товарів з інших країн, зокрема європейських, куди переїхали й українські підприємці, яким тепер буде важко продовжувати свій бізнес. Ставка мита для України в 10% є найнижчою в Європі, де інші країни мають тарифи від 15% (основні країни ЄС) до 25% (Молдова) та навіть 39% для Швейцарії.

"Отже, українські підприємці матимуть кращі умови, ніж конкуренти, і завдяки "Укрпошті" зможуть безперервно торгувати на американському ринку, який є найпопулярнішим напрямом для експорту через інтернет-торгівлю", - резюмує Смілянський.

Він додав, що Вашингтон зобов’язав операторів збирати митні платежі на території країни-відправника. Багато приватних компаній уже вводять окремі брокерські збори або суттєво підвищують існуючі. "Укрпошта" ж пішла іншим шляхом: жодних нових зборів не буде. Усі додаткові витрати компанія бере на себе, як і домовленості з авіалініями, адже багато з них тепер теж не приймають пошту до США.

Смілянський повідомив, що підписана схема роботи починає діяти відсьогодні, 26 серпня. Але він зауважив, що угода працюватиме лише тоді, якщо всі дотримуватимуться правил. Тому:

підприємців просять не вказувати у своїх комерційних відправленнях, що це «подарунки», бо зараз контроль у США буде посилено.

"Укрпошта" посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб уникнути звинувачень у реекспорті товарів із країн із вищою митною ставкою.

Нагадаємо, раніше очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський під час з міжнародного відрядження до Вашингтону підписав важливу угоду, яка прискорить доставку посилок з України до США.