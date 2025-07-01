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З 1 липня "Укрпошта" змінює правила виплат післяплати: які нові ліміти та умови
З 1 липня "Укрпошта" оновлює правила щодо виплат післяплати для фізичних осіб, впроваджуючи нові ліміти на грошові операції у відділеннях.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Що змінюється для виплат післяплати готівкою:
- Максимальна сума операцій за місяць: не більше 100 000 гривень.
- Максимальна кількість операцій за місяць: не більше 10 транзакцій.
Для виплат на банківську картку без змін:
- Максимальна сума операцій за день: до 29 999 гривень.
- Максимальна кількість операцій за день: до 50 транзакцій.
- Максимальна сума операцій за місяць: до 250 000 гривень.
- Максимальна кількість операцій за місяць: до 500 транзакцій.
У компанії запевнили, що більшість клієнтів не відчують цих нововведень. Зазначається, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю.
Якщо ж клієнт має намір або вже здійснює продаж товарів, йому рекомендується відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму для ведення бізнесу.
Нагадаємо, у травні 2025 року “Укрпошта” вчасно доставила 98% усіх посилок по Україні. Лише 2% відправлень були затримані через активні бойові дії та обстріли в Краматорську, Херсоні та на Сумщині.