З 1 липня "Укрпошта" змінює правила виплат післяплати: які нові ліміти та умови

З 1 липня "Укрпошта" оновлює правила щодо виплат післяплати для фізичних осіб, впроваджуючи нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Що змінюється для виплат післяплати готівкою:

Максимальна сума операцій за місяць: не більше 100 000 гривень.

Максимальна кількість операцій за місяць: не більше 10 транзакцій.

Для виплат на банківську картку без змін:

Максимальна сума операцій за день: до 29 999 гривень.

Максимальна кількість операцій за день: до 50 транзакцій.

Максимальна сума операцій за місяць: до 250 000 гривень.

Максимальна кількість операцій за місяць: до 500 транзакцій.

У компанії запевнили, що більшість клієнтів не відчують цих нововведень. Зазначається, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Якщо ж клієнт має намір або вже здійснює продаж товарів, йому рекомендується відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму для ведення бізнесу.

Нагадаємо, у травні 2025 року “Укрпошта” вчасно доставила 98% усіх посилок по Україні. Лише 2% відправлень були затримані через активні бойові дії та обстріли в Краматорську, Херсоні та на Сумщині.