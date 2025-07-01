С 1 июля "Укрпочта" меняет правила выплат наложенных платежей: какие новые лимиты и условия

С 1 июля "Укрпочта" обновляет правила выплат выплаты наложенного платежа для физических лиц, внедряя новые лимиты на денежные операции в отделениях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Что меняется для выплат наложенного платежа наличными:

Максимальная сумма сделок за месяц: не более 100 000 гривен.

Максимальное количество сделок за месяц: не более 10 транзакций.

Для выплат на банковскую карту без изменений:

Максимальная сумма сделок за день: до 29 999 гривен.

Максимальное количество сделок за день: до 50 транзакций.

Максимальная сумма сделок за месяц: до 250 000 гривен.

Максимальное количество сделок за месяц: до 500 транзакций.

В компании заверили, что большинство клиентов не почувствуют эти нововведения. Отмечается, что установленные лимиты достаточны для лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

Если клиент намерен или уже осуществляет продажу товаров, ему рекомендуется открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму для ведения бизнеса.

Напомним, в мае 2025 года Укрпочта вовремя доставила 98% всех посылок по Украине. Только 2% отправлений были задержаны из-за активных боевых действий и обстрелов в Краматорске, Херсоне и Сумской области.