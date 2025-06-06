"Укрпочта" своевременно доставила 98% посылок в мае

В мае 2025 года Укрпочта вовремя доставила 98% всех посылок по Украине. Только 2% отправлений были задержаны из-за активных боевых действий и обстрелов в Краматорске, Херсоне и Сумской области.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.

Основные показатели

В мае 2025 года "Укрпочта" продемонстрировала один из лучших результатов в своей истории — 98% всех посылок было доставлено в срок. Это очень высокий показатель, отвечающий мировым стандартам лидеров рынка, таких как FedEx и UPS, поддерживающие уровень своевременной доставки на уровне 95–97%.

Задержки в 2% связаны с ситуацией безопасности в отдельных регионах: из-за обстрелов в Краматорске, Сумской и Херсоне доставка временно усложнена. Несмотря на это, большинство клиентов может быть уверено в надежности и оперативности почтовых услуг даже во время полномасштабной войны, отмечает Смелянский.

Среди других важных достижений компании — принятие Верховной Радой закона, открывающего путь к созданию Укрпочта.Банка. До этого компания шла более 8 лет и запуск собственного финансового учреждения позволит значительно расширить перечень услуг для клиентов, особенно в отдаленных регионах.

В то же время компания признает имеющиеся вызовы. Среди них — усовершенствование мобильного приложения, хоть и с незначительным отставанием от графика. отправлений.

Отдельно компания подчеркивает: тарифы остаются неизменными, несмотря на повышение качества. Самая дешевая доставка все еще стоит 45 гривен, что значительно ниже предложений конкурентов, где стартовые тарифы — более 80 гривен.

Напомним , "Укрпочта" завершила автоматизацию сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит обрабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.