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"Укрпочта" перешла на 100% автоматизацию с открытием логистического центра в Запорожье (ФОТО)

Укрпочта
"Укрпочта" открыла новый логистический центр в Запорожье, в который вложили 1 млрд грн. Фото: t.me/igorsmelyansky

"Укрпочта" полностью завершила автоматизацию своих сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит прорабатывать до 2 млн отправлений в сутки.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

"2025 год — год завершения самых масштабных реформ "Укрпочты", и автоматизация сортировки — одна из ключевых. Мы открыли новый современный логистический центр в Запорожье, тем самым завершив автоматизацию наших сортировочных мощностей. Теперь посылки по всей стране будут доходить быстрее, а риск потери или ошибки станет минимальным", — заметил Смилянский.

По его словам, инвестиции в модернизацию составили миллиард гривен собственных средств. Все сортировочные центры Укрпочты оснащены новейшим оборудованием и программным обеспечением украинского производства компании UIS.

Отмечается, что новые сортировочные линии позволят увеличить скорость и точность сортировки в восемь раз, поэтому получение посылок между крупными городами и областными центрами Украины станет возможным уже на следующий день после отправки.

Фото 2 — "Укрпочта" перешла на 100% автоматизацию с открытием логистического центра в Запорожье (ФОТО)
Фото 3 — "Укрпочта" перешла на 100% автоматизацию с открытием логистического центра в Запорожье (ФОТО)
Фото 4 — "Укрпочта" перешла на 100% автоматизацию с открытием логистического центра в Запорожье (ФОТО)
Фото 5 — "Укрпочта" перешла на 100% автоматизацию с открытием логистического центра в Запорожье (ФОТО)

Теперь благодаря модернизации "Укрпочта" может обрабатывать до двух миллионов отправлений в сутки, а скорость обработки достигает пяти посылок в секунду.

Смелянский добавил, что вместе с запуском автоматизированных линий "Укрпочта" ввела новую логистическую модель. Оптимизация маршрутов между терминалами, логистическими центрами и депо позволяет сократить время доставки: сначала между областными центрами и крупными городами уже на следующий день, а затем во все уголки Украины.

В настоящее время полностью автоматизированные линии работают в семи ключевых хабах: Киев-Правый, Киев-Левый, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Львов и Днепр, а также в 17 логистических центрах по Украине, где используются полуавтоматизированные линии.

Все сортировочные центры оснащены мощными промышленными генераторами, что гарантирует бесперебойную работу даже при отсутствии электроснабжения.

Как сообщил Смилянский, в 2025 году "Укрпочта" планирует завершить автоматизацию сортировки писем, газет и комплектование заказов лекарственных средств, а также открыть еще один центр обработки международных отправлений.

Напомним, с 1 января 2025 года "Укрпочта" кардинально изменила подход к тарификации пересылки внутренних посылок. Стоимость отправки будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка.

Также "Укрпочта" в связи с переходом на автоматизированную сортировку обновила стандарты упаковки для отправок.

Автор:
Светлана Манько