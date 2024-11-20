Посылка доезжает за один день: "Укрпочта" открыла еще четыре автоматизированных сортировочных центра

"Укрпочта" продолжает расширять сеть своих логистических комплексов на западе Украины. Кроме Мукачево, автоматические сортировочные центры заработали еще в четырех городах: в Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ровно.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Теперь Западный регион Украины работает в целевой модели. А в целом по Украине уже открыто или работает в тестовом режиме 18 из 23 запланированных автоматизированных сортировочных центров. До конца декабря будут открыты все 23", — подчеркнул Смелянский.

По его словам, теперь посылка доезжает за один день из Ровно в село на Одесщине или из Мукачево в Краматорск.

Смелянский напомнил, что "Укрпочта" намерена полностью перейти на автоматизированную сортировку посылок, из-за чего компания внедрила современные стандарты упаковки.

"Да, еще безусловно, есть ошибки и то, над чем работать, о чем откровенно пообщались с клиентами. Услышали, что должны исправить прежде всего. Но, как сказали сами клиенты — "было и стало" это, как говорят в Одессе," две большие разницы"", — подчеркнул Смилянский.

Отметим, в июне "Укрпочта" открыла в Одессе новый автоматизированный логистический терминал с двумя сортировочными линиями.

Напомним, "Укрпочта" приняла решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года.