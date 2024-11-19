На Закарпатье заработал логистический центр "Укрпочты": каковы его мощности

В Мукачево Закарпатской области начал работу логистический центр "Укрпочты". За сутки в нем сортируют около 15 тысяч почтовых отправлений, среди которых посылки, мелкие отправления и письма.

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Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

"Осмотрел мощности объекта вместе с генеральным директором акционерного общества Игорем Смилянским. Здесь на двух современных линиях для сортировки мелких и больших посылок могут обрабатывать около 48 тысяч отправлений в сутки", — говорится в его сообщении.

Начальник ОВА также сообщил, что в логистическом центре все процессы – автоматизированы. Это значительно сокращает вероятность ошибок. В то же время, здесь работают 35 человек, и есть еще потребность в специалистах. Компания предлагает заработную плату от 24 тыс. грн. в месяц и бронирование.

На Закарпатье заработал логистический центр "Укрпочты". Фото: глава ОВА Мирослав Билецкий На Закарпатье заработал логистический центр "Укрпочты". Фото: глава ОВА Мирослав Билецкий На Закарпатье заработал логистический центр "Укрпочты". Фото: глава ОВА Мирослав Билецкий На Закарпатье заработал логистический центр "Укрпочты". Фото: глава ОВА Мирослав Билецкий На Закарпатье заработал логистический центр "Укрпочты". Фото: глава ОВА Мирослав Билецкий

На случай отключения электроэнергии для минимизации сбоя в работе объект оснащен мощным генератором.

Добавим, что в июне "Укрпочта" открыла в Одессе новый автоматизированный логистический терминал с двумя сортировочными линиями.

Также ранее сообщалось, что "Укрпочта" намерена полностью перейти на автоматизированную сортировку посылок, из-за чего компания внедрила современные стандарты упаковки.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Первое уже открылось в Харькове.