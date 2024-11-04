"Укрпочта" запускает пилотный проект с почтаматами и курьерами: что известно

Уже в декабре " Укрпочта " запустит новый пилотный проект. Теперь посылки будут доставляться в почтоматы или с помощью курьеров.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, проект начнут тестировать в Киеве через месяц, а в следующем году компания планирует запустить эти услуги по всей Украине.

"Это интегральный проект с точки зрения IT-системы, логистики... курьеры заправляют почтоматы. И у людей будет выбор: получить отправку в отделении, в почтомате или с курьерской доставкой", — подчеркнул Смелянский.

Он отметил, что курьеры "Укрпочты" будут с желтыми рюкзаками. Они также будут заправлять почтовать посылками.

"Действительно, будут курьеры, будут почтаматы. Мы будем превращать почтальонов в курьера, потому что почтальон — это от слова носить письма. Ну, кроме повесток, уже нечего носить", — пошутил Смелянский.

На своей странице в Фейсбук Смелянский добавил, что также украинцев ждет и новое мобильное приложение Укрпочты.

"Поэтому если вдруг начнете видеть мото-курьеров Укрпочты на улицах, новые почтоматы, изменения в наших продуктах и новое мобильное приложение, я буду причастен к этому", — подчеркнул гендиректор "Укрпочты"

"Заметим, "Укрпочта" в связи с переходом на автоматизированную сортировку с 1 ноября обновляет стандарты упаковки для отправок. Для удобства клиентов компания сделала переходный период до 11 ноября.

Также "Укрпочта" приняла решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года.