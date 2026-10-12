Графики отключения света 13 октября: когда будут действовать ограничения

13 октября в части регионов Украины с 06:00 до конца суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно могут отключать от 0,5 до двух очередей потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59.

В этот же период – с 06:00 до 23:59 – для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" предупреждают, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальные часы отключения для конкретных регионов необходимо проверять на ресурсах местных операторов систем распределения.

Потребителей также призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда она находится по графику.

Напомним, 12 октября из-за последствий предыдущих российских атак в части регионов Украины также действовали графики отключений для населения, промышленности и бизнеса.