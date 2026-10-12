Графіки відключення світла 13 жовтня: коли діятимуть обмеження

13 жовтня, у частині регіонів України з 06:00 до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно можуть вимикати від 0,5 до двох черг споживачів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів діятимуть з 06:00 до 23:59.

У цей самий період – з 06:00 до 23:59 – для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень залишаються наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти України.

В "Укренерго" попереджають, що через нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальні години відключень для конкретних регіонів необхідно перевіряти на ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

Споживачів також закликають ощадливо використовувати електроенергію у години, коли вона є за графіком.

Нагадаємо, 12 жовтня через наслідки попередніх російських атак у частині регіонів України також діяли графіки відключень для населення, промисловості та бізнесу.