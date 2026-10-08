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Дата публікації

Тарифи на світло не зміняться: рішення уряду на опалювальний сезон 2026/27

електромережі
Тарифи на світло не зміняться / Freepik

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

У Кабміні зазначили, що це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні.

Деталі рішення та плани щодо тарифів

Збереження вартості електроенергії стосується споживачів та визначає подальші кроки:

  • рішення стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін;
  • на майбутнє уряд працюватиме над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи подорожчає опалення у Києві та які тарифи для населення назвали в міськраді. У столиці вартість теплової енергії, опалення та гарячої води для людей в опалювальному сезоні 2026–2027 років залишиться незмінною.

Автор:
Максим Кольц

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