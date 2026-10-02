Чи подорожчає опалення у Києві: у міськраді назвали тарифи для населення

У Києві тарифи на теплову енергію, опалення та гарячу воду для населення в опалювальному сезоні 2026–2027 років залишаться незмінними.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Тарифи на опалення і гарячу воду в Києві

Водночас теплопостачальні підприємства мають розрахувати економічно обґрунтовані тарифи. Це пов’язано із завершенням строку дії попередніх тарифів та необхідністю актуалізувати витрати на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та гарячої води.

Економічно обґрунтовані тарифи для КП "Київтеплоенерго" та ТОВ "Євро-Реконструкція" у сезоні 2026–2027 років застосовуватимуть для бюджетних установ, інших споживачів і релігійних організацій.

Таким чином, для населення тарифи на тепло і гарячу воду залишаються без змін, тоді як для інших категорій споживачів діятимуть економічно обґрунтовані тарифи.

Довідка

Тарифи на опалення та гарячу воду для населення в Україні залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення комунальних тарифів під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Мораторій поширюється, зокрема, на тарифи на теплову енергію, гарячу воду та розподіл природного газу для побутових споживачів.

Щоб стримувати зростання платіжок, держава компенсує теплопостачальним підприємствам різницю між економічно обґрунтованою вартістю послуг і тарифами, які застосовуються для населення.

Важливим чинником також є ціна газу для підприємств теплокомуненерго. «Нафтогаз» постачає газ виробникам тепла, які забезпечують населення, за пільговою ціною, що дає змогу зберігати фіксовані тарифи.

Зазначений тариф 1654,41 грн/Гкал є тарифом на теплову енергію для населення, який застосовується в окремих регіонах. Водночас конкретний тариф може відрізнятися залежно від підприємства та території.

Нагадаємо, у Києві набрав чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр, тоді як тариф на рівні майже 90 грн за кубометр наразі застосовувати не будуть.