63,79 грн за кубометр: у Києві запровадили новий тариф на воду

У Києві набирає чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр, тоді як тариф на рівні майже 90 грн за кубометр наразі застосовувати не будуть.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Нові тарифи на воду в Києві

Відповідне розпорядження КМДА підписали та погодили в органах юстиції. Документ набирає чинності після офіційного оприлюднення.

Рішення про зміну тарифів Київрада підтримала 3 вересня 2026 року. Для населення вартість централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Водночас тариф на рівні майже 90 грн за кубометр для населення наразі застосовувати не будуть. У міській владі зазначили, що спільно з "Київводоканалом" планують поступово приводити тарифи у відповідність до фактичних витрат підприємства, водночас враховуючи фінансові можливості споживачів.

Тариф, який зараз вводять у дію для населення, був затверджений ще у 2025 році Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для "Київводоканалу".

У компанії пояснюють необхідність перегляду тарифів суттєвим зростанням вартості ресурсів. Зокрема, за останні роки електроенергія подорожчала втричі, пальне - вдвічі, а реагенти - утричі.

За словами представників "Київводоканалу", за таких умов підприємству складно забезпечувати належний рівень оплати праці та умови роботи для персоналу. Водночас перегляд тарифів має допомогти зберегти стабільність системи водопостачання та водовідведення столиці напередодні опалювального сезону.

Про тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляли про наміри підвищити тарифи для споживачів. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

“Львівводоканал” заявляв про плани більш ніж удвічі підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення - з нинішніх 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.