В одному з обласних міст підняли тарифи на воду майже вдвічі

Депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн. Зростання вартості зумовлене значною збитковістю попереднього тарифу, який уже тривалий час не покривав фактичних витрат місцевого водоканалу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву секретаря Луцької міської ради, виконувачки обовʼязків Луцького міського голови Катерини Шкльоди

Нова вартість послуг діятиме до 31 грудня 2026 року. Загальна сума у 67,42 грн розподілятиметься наступним чином:

водопостачання — 29,86 грн за кубометр;

водовідведення — 37,56 грн за кубометр.

Як зазначила Катерина Шкльода, колишній тариф не відповідав реальній собівартості послуг через суттєве зростання витрат на електроенергію, пальне, реагенти для очищення води, матеріали та проведення ремонтних робіт. Досі різницю між фактичними витратами підприємства та оплатою від населення доводилося компенсувати за рахунок коштів з бюджету громади.

Перегляд цін дозволить забезпечити стабільну роботу мереж та спрямувати звільнені бюджетні гроші на інші нагальні потреби міста.

Тенденція до перегляду комунальних послуг

Зміна вартості води в Луцьку відбувається в межах загальноукраїнського процесу перегляду комунальних тарифів відповідно до їхньої економічно обґрунтованої вартості.

Зокрема, з 1 червня поточного року нові ціни на водопостачання вже запровадили у Павлограді, Дрогобичі, Вознесенську, Запоріжжі та Чернівцях. У міській раді також нагадали, що жителі громади, чиї витрати на комунальні послуги перевищують визначений законом відсоток від загального доходу, мають право оформити державну житлову субсидію.

Нагадаємо, на початку року повідомлялось, чого очікувати українцям у платіжках за світло, газ та воду у 2026 році. Попри зростання операційних витрат "Укренерго" та постачальників, ціна кіловата електроенергії та кубометра газу для населення залишається незмінною, тоді як у деяких місцевих громадах фіксується підвищення вартості холодної води.